Weiter dunkle Wolken über dem Gasteiner Graukogel

„Kommt jetzt Bewegung in die Sache?“, fragt Franz Weiss, Hüttenwirt am Graukogel, als er das Telefon abnimmt. Zwei Liftmitarbeiter schaufeln an der Bergstation des Graukogels gerade Schnee weg. Ein Betrieb der Sessellifte und des Schleppers ist aber weiter nicht in Sicht. Verträge aus der Zeit von Bürgermeister Friedrich Kreuzer (1989 bis 1994) besagen, dass die Bahnen aber laufen müssten. Gemeinde und Tourismusverband übernahmen damals die Pacht an die Grundeigentümer. Die Bergbahn sicherte im Gegenzug den Betrieb am berg der Einheimischen zu. Bis heute ist das so.