In NÖ ist bei den Löhnen noch Luft nach oben

In der Mitte – geografisch wie statistisch – befindet sich der Zentralraum rund um St. Pölten. Die Bezirksliste führen Amstetten, Scheibbs und Gmünd an. Absolutes Schlusslicht ist erneut Krems-Land – aufgrund des überdurchschnittlichen Anteils an Land- und Forstwirtschaft, so Wieser.