„Viele schaffen es nicht mehr“

Die Busse von Widmann steuern im Pinzgau, Pongau und Tennengau wöchentlich zahlreiche Orte an. Im Flachgau sorgen die Menschen der Flachgauer Tafel dafür, dass Lebensmittel nicht weggeworfen und Bedürftigen geholfen wird. Seit 2012 ist der Verein für die da, die von Armut bedroht oder schon davon betroffen sind. Mit Seekirchen, Mattsee und Faistenau gibt es inzwischen drei Ausgabestellen. Für einen kleinen Beitrag bekommt man Gemüse, Obst und das, was in Geschäften nicht mehr verkauft werden kann. Sogar am 24.12. sperrt die Tafel in Mattsee noch einmal für die Menschen auf.