Steirische Kirchen nur alle heiligen Zeiten voll

Ein paar Tage „Christ sein“ für Taufe oder Hochzeit

So mancher Wiedereintritt in die Kirche hat jedoch mit hehren Idealen nichts zu tun: Ein Pfarrer berichtet etwa von einem Fall, wo eine Dame wieder in die Kirche eingetreten ist, um Taufpatin sein zu können, und am Tag nach der Taufe wieder aus der Kirche austrat. Auch viele Ehepaare sehen in einer kirchlichen Trauung eher eine Tradition als eine Glaubensfrage: „Den Menschen sind Bräuche und Traditionen sehr wichtig“, sagt Hohl: „Manchmal gerät aber in Vergessenheit, was wir feiern und warum. Die christliche Botschaft hinter einem Brauch in Erinnerung zu rufen und zu deuten, ist uns ein Anliegen.“