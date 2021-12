Premier-League-Starcoach: „Fair ist das nicht“

Andere Klubs fordern eine Unterbrechung. Ralph Hasenhüttl appelliert an die Spieler: „Ich kann nur von meinem Verein sprechen. Wir haben bei Southampton eine Impfrate von fast 100 Prozent.“ Er fühle sich daher sicher„Wir brauchen Klarheit“Heute kracht Tottenham auf Liverpool. Für die Spurs ist es das erste Spiel seit 5. Dezember. Erst letzten Sonntag öffnete wieder das Trainingszentrum. „Es sind nur noch zwei Spieler in Quarantäne“, so Coach Conte. An ein echtes Training war nach vielen Corona-Fällen nicht zu denken. „Wir hatten nur zehn Spieler, so geht kein Taktik-Training. Ich kann keine Schaufensterpuppen aufstellen.“