Ferienflieger schüren die Omikron-Sorgen

Wie sie kamen am Samstag viele am Salzburg Airport an: 29 Maschinen landeten. Mehr als die Hälfte davon kam aus Ländern, in denen die Omikron-Variante rasant auf dem Vormarsch ist, wie etwa Großbritannien oder Dänemark. Und das lässt bei den Medizinern die Alarmglocken schrillen. Wie auch bei Labor-Chef Georg Mustafa. „Wir importieren die Virusmutation zwar nicht, weil sie schon da ist. Allerdings ist das eine zusätzliche Last.“ Er geht davon aus, dass die fünfte Welle in Jänner aufschlägt. Die Ferienflieger aus den Omikron-Gebieten würden das noch beschleunigen. „Regionen, in denen Omikron gehäuft vorkommt, sind eher per Flugzeug als mit dem Auto zu erreichen“, sagt Mustafa. Am Airport selbst sieht man das anders. Flieger seien das „sicherste Verkehrsmittel“.