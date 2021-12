Wirbel um neue Aufsichtsräte im Kulturbereich

Erst einen Monat im Amt und schon hat die neue Stadtregierung erste Pflöcke ihres Kurses in der Sozial- oder der Verkehrspolitik eingeschlagen. KPÖ, Grüne und SPÖ setzen aber auch in anderen Bereichen kräftige (farbliche) Akzente - freilich ganz in ihren Partei-Couleurs. Wie etwa in den Aufsichtsräten der Stadtgesellschaften.