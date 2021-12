Rotes Kreuz Lienz: Einkaufen für den guten Zweck

Gemälde, Schmuck und zahlreiche andere Artikel gibt es im Shop „Urgestein“ des Roten Kreuz in Lienz zu finden. Das Geld für jeden verkauften Gegenstand fließt in die Rotkreuz-Soforthilfe. „Das ist eine anonyme Hilfe, die zehn bis 20 Mal pro Jahr an Familien ausgeschüttet wird, die diese dringend benötigen – zum Beispiel bei Schicksalsschlägen“, schildert Shop-Initiator Alfons Klaunzer. Wer Hilfe benötigt, wird in den meisten Fällen mit der jeweiligen Gemeinde abgeklärt und im Anschluss im Vorstand des Roten Kreuzes beschlossen.