Personalmangel, wenig Kurse: Sorge bei Skischulen

Der Ex-Slalom-Star betreibt in Rohrmoos nicht nur ein Apparthotel, sondern auch eine der größten Skischulen des Landes. „Normalerweise haben wir in der Hauptsaison rund 100 Skilehrer - aktuell aber nur 65. Es wird immer schwieriger, Leute für die Saisonarbeit zu finden, und da geht’s allen in der Region gleich.“