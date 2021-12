Filzmoos: Covid-positive Mandatarin in Sitzung

Seit Mittwoch herrscht Aufregung in der Gemeinde Filzmoos. Der Anlass: An der Gemeindesitzung am Dienstag nahmen ein Gemeindemandatarin und ihr Mann teil, die beide am Mittwoch ein positives Covid-Test-Ergebnis erhielten. Die Gemeindevertretung samt aller Anwesenden wurde am Mittwoch darüber informiert. Ein Teil wurde vom Contact-Tracing bereits kontaktiert. Bürgermeister Mooslechner sieht einen Vertrauensbruch durch die ungeimpfte Politikerin.