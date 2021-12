Graz: Wieder legt Corona-Demo Bim-Verkehr lahm

Wie schon mehrmals in den vergangenen Wochen sind auch am Mittwoch wieder Hunderte Demonstranten, die sich gegen die Impfpflicht und die Corona-Maßnahmen aussprachen, in der Grazer Innenstadt auf die Straße gegangen. Sie protestierten vor dem Landhaus und blockierten teilweise Straßenbahnen, die nicht mehr durch die Herrengasse fahren konnten. Die Polizei wollte vorerst keine näheren Angaben zu der Teilnehmerzahl machen.