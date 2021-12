Innsbrucker Telefonzellen, die Leben retten können

Die fünf lebensrettenden Telefonzellen in Innsbruck stehen am Innrain, in der Höttinger Au, der Andechs- und der Maximilianstraße sowie im Klara-Pölt-Weg. Weitere Defibrillatoren in der Landeshauptstand gibt es auf den städtischen Almen entlang der Nordkette, bei den Innsbrucker Feuerwehren und beim Standort der Mobilen Überwachungsgruppe in Hötting West.