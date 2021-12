Das ließ den Sturm-Coach heuer am meisten strahlen

Das Ausscheiden im Cup gegen Ried, das war absolut der Negativpunkt! Ein Viertelfinale ist am Spiel gestanden - und wir sind qualitativ eine Top-Mannschaft in Österreich. Das hat weh getan. Was ich andererseits sensationell empfunden habe, war der stete Rückhalt unserer Fans. Wir scheiden im Cup aus und es gibt keinen einzigen Pfiff. Vielmehr haben sie uns stehend verabschiedet. Gleich drauf war das 0:3 gegen WAC - und wieder sind sie hinter uns gestanden. Was ich schon länger im Verein spüre, diesen Zusammenhalt auf allen Ebenen, von den Angestellten bis rauf zum Präsidenten, machen die Fans hier komplett. In guten wie in schlechten Zeiten geben sie dir das Gefühl, dass Sturm eine Familie ist. Und das ist nicht selbstverständlich.