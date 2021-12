Lkw-Fahrer attackierte Kollegen mit Küchenmesser

Tiefe Schnittwunden an Hand und Bein

„Dabei erlitt der 43-Jährige eine tiefe Schnittwunde im Bereich des rechten Handgelenks. Der 36-Jährige, der von den Polizeibeamten im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme erst in seinem Lkw angetroffen wurde, wies eine stark blutende Verletzung am Hinterkopf sowie eine tiefe Schnittwunde oberhalb seines rechten Knies auf“, heißt es vonseiten der Exekutive.