40.000 LED-Lampen: Horn hat Strahlkraft im Advent

In sozialen Medien werden immer mehr Fotos von der besonderen Weihnachtskulisse der Stadt Horn veröffentlicht. Das Konzept ist einfach: mit „magic-string-lights“ Hausfassaden und andere Gebäude nachziehen oder Weihnachtsmuster, wie Sterne, zeichnen. Herzstück ist dabei die Kirche am Hauptplatz mit einem riesigen Adventkranz von sechs Meter Durchmesser. Professionelle Kletterer mussten die Beleuchtung am Turm anbringen. In der Adventzeit wird an jedem Samstag dazu um 17 Uhr eine zwei Meter hohe Kerze erleuchtet.