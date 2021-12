Zum Schmunzeln: „elektrosüchtig“ im Advent

Der Meier Sepp liebt alles, was elektrisch ist. Er ist Elektromeister, und drum sagen viele, die ihn kennen, nur „Elektro-Sepp“ zu ihm. Die Adventzeit macht ihm immer besonders großen Spaß. Erstens geben die Häuslbauer endlich mal eine Ruh und quälen ihn nicht dauernd mit Sonderwünschen. Im Dezember kommen die Kunden, die dieselbe Leidenschaft wie der Sepp haben. Im Dezember, wenn’s in der Früh nicht mehr so richtig hell wird und der Abend schon am Nachmittag anfängt, in dieser fast totalen Finsternis, die einem so auf das Gemüt schlägt, dass man schon zum Frühstück zu viel Kekse frisst und sich abends einen grauslichen Punsch reinschüttet. Im Dezember halt, da leuchten beim Elektro-Sepp nicht die Kinderaugen, da leuchtet die ganze Bude. Er hat drei Rentierschlitten, sieben Engel, fünf Weihnachtssterne und zehn Christbäume. Alles mit Glühbirndln, LED-Lamperln und Leuchtstoffröhren bestückt.