Echtes Handwerk: Ihr täglich’ Brot ist das Brot

Die Familie hilft seit jeher zu allen Zeiten

Derzeit steht vieles still: „Dass es eine Flaute gibt, merken wir. Aber es geht.“ Personal fehlt dennoch: „Wer will schon zu solchen Zeiten arbeiten?“ Nach der bis fünf Uhr andauernden Nachtschicht wird ausgeliefert – an Private genauso wie an Supermärkte. Andrea schläft danach bis Mittag, „dann kommen die Kinder heim. Nachmittags stehe ich zum Verkaufen im Geschäft.“ Jenes befindet sich gleich im vorderen Bereich des Hauses Wachmann.