Ein Waldviertler bäckt in Salzburg

Josef Weghaupt hat sich im September 2020 schon einen Gusto auf die Stadt Salzburg geholt. Der Waldviertler betreibt in Wien und in seiner Heimat insgesamt sechs Filialen mit Sauerteigbrot, Feingebäck und Feinkost. Am Montag folgt in der Münzgasse in der Altstadt Joseph-Brot-Geschäft Nummer sieben.