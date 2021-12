Die Inzidenz muss weiter nach unten gehen

Weniger Patienten in den Salzburger Spitälern

Von der magischen 300er-Marke ist Salzburg gar nicht mehr so weit entfernt. So lag die 7-Tage-Inzidenz am Donnerstag bei 516, am Montag lag sie noch mehr als 150 Punkte darüber. Und auch in den Spitälern ist erstmals eine leichte Entspannung in Sicht: So lagen am Donnerstag 208 Patienten im Spital, davon 34 auf einer Intensivstation. Das waren am Montag noch 30 Personen mehr.