Der doppelte Titelverteidiger ist startklar

Ohne Druck nach Obdach

Denn im Februar geht’s auch bei der EM in Südtirol ans Eingemachte. Bei den Titelkämpfen 2020 in Moskau wurde bekanntlich Scheikl im Einsitzer die Goldene umgehängt. Der doppelte Titelverteidiger geht gelassen in die Saison, die mit den Österreichischen Meisterschaften nächste Woche (18./19.) auf der Winterleiten eingeläutet wird. „Das belastet mich nicht, erzeugt keinen zusätzlichen Druck“, sagt der Haudegen, der 2005 sein Debüt im Weltcup feierte. Und noch immer wie ein Frischling brennt. „Es kribbelt schon längst, man will sich wieder beweisen.“ Das Karriereende kann also noch warten. „Sofern alles passt und ich ein gutes Gefühl habe, möchte ich schon bis 35 fahren.“