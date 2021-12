Nick Cannon: Sein fünf Monate alter Sohn ist tot

Der 41-jährige Ex-Mann von Mariah Carey ist in tiefer Trauer um sein siebentes Kind. Sein jüngster Sohn Zen sei am Sonntag mit nur fünf Monaten an den Folgen eines Gehirntumors gestorben, berichtete er unter Tränen in seiner Sendung „Nick Cannon Show“. Den tief bewegenden Ausschnitt teilte der Moderator auch auf seinem Instagram-Account.