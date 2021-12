Neue Ausrüstung: Heer investiert von Nord bis Süd

Zahlreiche Investitionen

Doch nicht nur im Tullnerfeld wird groß investiert. Weiters werden am TÜPL Allentsteig, Bezirk Zwettl, Unterkünfte saniert und auch die Ausbildungsinfrastruktur verbessert. In Wiener Neustadt erhalten die Flugfeldkaserne sowie die Bundeshandelsakademie für Führung und Sicherheit neu renovierte Räumlichkeiten. Im Landessüden sollen außerdem die Elitesoldaten des Jagdkommandos besser ausgestattet werden, darunter mit neuen Aufklärungsdrohnen. Das bisherige „Stiefkind“ des Heeres, die Pioniertruppe in Melk, erhält in den nächsten drei Jahren überhaupt ein Drittel des für das Bundesheer vorgesehenen Katastrophenschutz-Pakets in Form von Transportfahrzeugen und Pioniergerät, um so die Truppe für Assistenzleistungen auszustatten. Tanner setzt auch in Zukunft auf die Schlagkraft ihrer Einheiten.