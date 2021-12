Umstrittene Jagden bleiben im Visier der Steirer

„Schreibt’s einmal was Gutes über die Jäger!“ - Das war eine der vielen Rückmeldungen. Zu dieser empfiehlt sich ein Blick in die „Krone“: Wir wissen, was Waidmänner zum Teil leisten - und schreiben darüber gerne und immer wieder. Wenn diese Lebensräume für Tierarten schaffen. Gegen Müll im Wald kämpfen. Oder im tiefen Schnee, bei ärgster Kälte, Futter zu Reh und Hirsch schleppen. Wenn sie ein verwaistes Rehkitz retten oder sie via Drohnen vor dem grauslichen Mähtod bewahren.