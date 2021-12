Leoben: Zwei Volksschulen werden zusammengelegt

18 Räume liegen brach

In der Volksschule in Göss drücken im laufenden Schuljahr 136 Schüler in acht Klassen die Schulbank, hier stehen gleich 18 Räume aktuell leer. „Es besteht ein akuter Sanierungsbedarf im Bereich der Dächer und des Umkleidebereichs im Turnsaal“, so die Verantwortlichen. Zudem hätte man Probleme mit Feuchtigkeit im Keller.