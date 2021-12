Jugendliche planten Überfall auf betagtes Ehepaar

Überfall bis ins Detail geplant

Der detaillierte Plan der Home Invasion sah der Polizei zufolge vor, dass fünf Täter in drei Gruppen vorgehen. Der 15-Jährige sollte Aufpasserdienste leisten und mit dem Haupttäter (17) telefonisch in Verbindung stehen. Ein weiterer Täter sollte an der Haustüre anläuten und das Opfer ablenken, während die restlichen, maskiert und unter Verwendung von Faustfeuerwaffen, in das Haus eindringen sollten.