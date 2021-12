Zigarette löst Brand aus: Hotel in Tirol evakuiert

Feueralarm in der Nacht auf Dienstag in Mils bei Hall in Tirol (Bezirk Innsbruck-Land): Eine nicht ganz ausgelöschte Zigarette dürfte eine Mülltonne vor einem Hotel in Brand gesetzt haben. Aufgrund der enormen Rauchentwicklung musste das Gebäude evakuiert werden. Verletzt wurde zum Glück niemand.