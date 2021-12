Luxus-Variante: „Grüner Platz“ beschlossene Sache

Richtungsweisendes Verfahren

Stadtchef Eisenschenk will sich sein Prestigeprojekt aber nicht schlechtreden lassen. Er spricht von einem richtungsweisenden Verfahren, schließlich sei die Bevölkerung bei Infoabenden von Anfang an in die Ideenfindung eingebunden worden. Und: „Wenn sich weitere Fragen in dieser Dimension auftun, kann ich mir auch weitere Abstimmungen vorstellen. Es ist sehr demokratisch und in einer gewissen Form auch vorbildlich und prägend für die Stadt.“ Nun geht es an die Detailplanung – und die Suche nach Ersatzparkplätzen.