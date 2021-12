Sampdoria-Präsident in Haft, Tochter in Hausarrest

Der italienische Fußball-Unternehmer Massimo Ferrero, ist am Montag im Zuge einer Untersuchung wegen betrügerischen Bankrotts festgenommen worden. Der 70-jährige Filmproduzent, der seit 2014 Eigentümer des Serie A-Fußballklubs Sampdoria Genua ist, wurde in einem Hotel in Mailand festgenommen und befindet sich in der Mailänder Strafanstalt San Vittore. Außer Ferrero wurden laut „Gazzetta della Sicilia“ noch fünf Personen unter Hausarrest gestellt, darunter seine Tochter Vanessa.