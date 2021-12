Früherer Cobra-Chef: „Das war die schönste Zeit“

Welcher Einsatz kommt Ihnen als erster in den Sinn?

Der 2009 in St. Marein im Mürztal. Wo einer vorgab, eine Autostopperin entführt zu haben. Und sagte, er hat Sprengstoff und lässt die Bomben hochgehen, wenn wir reinkommen. Und dann entschied die Behörde, weil es schon so lange dauerte, dass wir reingehen. Ich erinnere mich, meine Burschen waren alles keine Stillen, hatten immer einen Schmäh auf den Lippen. Aber da waren sie ganz ruhig. Und ich erinnere mich, dass wir Kameras hatten, aber keinen Ton. Und dann seh ich, wie sie über die Leitern raufklettern zu den Fenstern, und in dem Moment raucht es raus. Ich hab mir gedacht, jetzt ist es soweit, jetzt hab ich sie alle in den Tod geschickt. Es war wirklich ein ganz schlimmer Moment. Aber er hat sich zum Glück in eine unglaubliche Erleichterung gewandelt (es war keine Bombe, Anm.) und in Stolz, dass die Burschen einfach weitergegangen sind. Da hat keiner gezuckt, die sind einfach hinein. Und ich dachte mir, ihr seid Helden.