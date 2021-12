Expansionspläne: „Kommen auch nach Salzburg“

Am Freitag feierte Gurkerl.at seinen 1. Geburtstag – der tschechisch-stämmige Konzern beliefert als reiner Online-Supermarkt in Wien bereits 40.000 Kunden und wächst rasant. Im „Krone“-Interview erklärt Geschäftsführer Maurice Beurskens, warum das innovative Unternehmen bald auch in Salzburg heimisch wird.