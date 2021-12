Trainergespann ist da - „Feuer frei“ beim GAK

„Gernot hat uns in den vielen Gesprächen mit seinem Konzept absolut überzeugt“, ist Sportchef Didi Elsneg sehr glücklich mit der Entscheidung. „Die Art und Weise, wie er über Fußball denkt und die Prinzipien, die er in das Team transportieren möchte, decken sich zu 100 Prozent mit meinen Vorstellungen. Wir freuen uns über einen jungen, ambitionierten und dynamischen Trainer, der bereits als Akademieleiter beim WAC bewiesen hat, was er kann.“