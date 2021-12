Wien-Mäzen: „Bergdörfer dürfen nicht besser sein“

2020 stieg mit dem Steirer Helmut Kaltenegger ein Groß-Sponsor in die nationale Basketball-Szene ein. Der Goldhändler und „GGMT“-Gesellschafter macht Geschäfte mit Goldminen, in der Superliga will er die Basketballer in seiner jetzigen Heimat Wien siegen und dominieren sehen. Am Samstag (20, live auf Sky Sport Austria) kommt der frühere große Basketball-Dominator Österreichs, die Kapfenberg Bulls, zum Gastspiel zur Vienna. Davor hielt sich Steirer Kaltenegger nicht mit markigen Sprüchen in Richtung seiner Landsleute zurück.