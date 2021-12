Legionär Grozurek: Auf Corona-Schreck folgte Titel

Ein Abenteuer, keine Frage, aber eines, das am Wochenende eine Runde vor Schluss mit dem Hauptziel des knapp 30-Jährigen gekrönt wurde. „Als Dinamo Tiflis am Sonntag nicht gewann, standen wir als Meister fest. “ Batumis Kader befand sich gerade in einem Hotel in Zqaltubo, um sich auf die Auswärtspartie am Montag gegen Samgurali vorzubereiten. „Wir feierten bis vier Uhr in der Früh, um elf gab’s Frühstück – und um 13 Uhr haben wir sie mit 3:0 hergespielt.“ Sagt alles über die Überlegenheit Batumis, das sich erstmals in der 98-jährigen Klubgeschichte den Titel holte.