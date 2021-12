Leistungskurve zeigt trotz Talfahrt nach oben

Dabei gebe es mit Klarer einen echten Vollstrecker bei den Standards. Der U21-Teamspieler hat Lunte gerochen, netzte schon zweimal. „Das freut mich, ich will auch nach vorne etwas beitragen, am wichtigsten ist aber, dass hinten wieder die Null steht.“ Was am Freitatag in Darmstadt schwierig werden dürfte. Die „Lilien“ feierten zuletzt sechs Heimsiege am Stück, erzielten dabei 20 (!) Treffer. „Wir wollen da dennoch was holen, müssen an uns glauben...“