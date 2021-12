Familie 3500 € geliehen: Pfarrer will Geld retour

Josef Angerer ist heute Pfarrer im Ruhestand. Zuvor hatte er aber viele Stationen. So ging er etwa im Jahr 1987 als Missionar nach Südamerika. Dieser Einsatz sollte ein Jahr dauern – 18 sind es schließlich geworden, da er noch von 1988 bis 2005 Missionar und Krankenhaus-Seelsorger in Peru war. Sieben Tage die Woche, von früh bis spät. „Ich war in der zweitgrößten Stadt Perus tätig, in Arequipa. Dort leben mehr als eine Million Einwohner. Die Not ist riesengroß“, erzählt Angerer im Gespräch mit der „Krone“ und dem „Rofan-Kurier“. Noch heute hat er gute Verbindungen in diese Stadt. Jeden Euro, den er aufbringen kann, spendet er für die Menschen dort.