Gegen Impfung: Spitalsmitarbeiter muss nun gehen

Häufig geteilt auf sozialen Netzwerken wird derzeit ein offener Brief eines Physiotherapeuten am LKH Hochsteiermark (Bruck und Leoben). Darin schreibt er an die Staatsspitze, dass sich er und „geschätzte 450 Personen“ im Spital nicht mehr impfen lassen wollen. Sein Vertrag im Krankenhaus wird nun nicht mehr verlängert.