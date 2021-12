Dokumente gefälscht und auf Vorschriften gepfiffen

Auf einer Gemeindestraße in Prutz gerieten die beiden Rumänen gegen 21.40 Uhr ins Visier der Polizei. „Im Zuge der Kontrolle konnte festgestellt werden, dass der 44-jährige Lenker und sein Beifahrer die Fahrerkarten gefälscht hatten bzw. missbräuchlich verwendeten“, heißt es seitens der Exekutive. Beide werden nun wegen des Verdachts der Fälschung eines Beweismittels in mehreren Fällen an die Staatsanwaltschaft Innsbruck angezeigt.