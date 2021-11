Gespräche in Kärnten - Messner Kandidat beim GAK

Wer wird neuer Cheftrainer beim GAK - die roten Fans brennen nach Beendigung der Herbstsaison auf Klarheit in der wichtigsten Personalfrage! Mit Robert Ibertsberger, der bei Wolfsberg, Austria und St. Pölten bereits Bundesliga-Erfahrung gesammelt hat, ist einer der Kandidaten bereits durchgesickert - es war aber auch von einer noch nicht ganz so bekannten Variante die Rede. In Kärnten macht in der Gerüchteküche momentan der Name Gernot Messner als neuer GAK-Coach die Runde. Der 41-jährige gebürtige Villacher ist derzeit Leiter der Wolfsberger Fußball-Akademie. Auf Anfrage der „Krone“ antwortete der ehemalige Bundesligaspieler gestern sehr knapp: "Ich will nicht lügen - es gibt Gespräche mit dem GAK, aber mehr kann ich im Moment zu dem Thema nicht sagen."