Glücksspiel-Razzia inmitten des Lockdowns in Tirol

„Aktion scharf“ von Finanz und Polizei gegen das illegale Glücksspiel in Hall in Tirol (Bezirk Innsbruck-Land): Nach einem anonymen Hinweis kontrollierten die Einsatzkräfte eine Wohnung, in der verbotenes Pokerspiel florieren soll. Nachdem die Eingangstür nicht freiwillig geöffnet wurde, verschafften sich die Beamten gewaltsam Zutritt zum Inneren. Dort konnten schließlich elf Verdächtige angetroffen werden.