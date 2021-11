Real besiegt FC Sevilla im spanischen Spitzenspiel

Das Gipfeltreffen in der spanischen Fußball-Liga ist am Sonntag mit einem 2:1-Sieg von Real Madrid zu Ende gegangen! Der Tabellenführer aus der Hauptstadt bezwang den Verfolger aus Andalusien dank eines Treffers von Vinicius Junior in der 87. Minute 2:1. Sevilla war durch Rafa Mir (12.) früh in Führung gegangen, Karim Benzema (32.) glich später aus.