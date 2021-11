Die letzte Jagd des legendären Josef Krainer sen.

„Der ist mir zu weit“, soll Josef Krainer senior an diesem frostigen ersten Adventsonntag vor 50 Jahren gesagt haben, bevor er sein Gewehr sinken ließ. Der Fasan, auf den er angelegt hatte, war in den novembergrauen Himmel entwischt. Dann stürzte der Landeshauptmann in den Schnee. Als seine Begleiter ihm aufhelfen wollten, war er bereits tot. Heute steht in Allerheiligen bei Wildon genau an der Stelle, wo der alte Krainer einen plötzlichen Herztod erlitt, eine Gedenkstätte.