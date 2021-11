In Schladming entsteht ein neues Luxus-Chaletdorf

Von vielen Urlaubern und Investoren geliebt, von Kritikern verteufelt: Chaletdörfer sind in den alpinen Tourismusregionen ein heißes Eisen. In Schladming erfolgt bald der Startschuss für eine große Anlage mit 20 Häusern, direkt angeschlossen an das renommierte Hotel Pichlmayrgut im Ortsteil Pichl. Bürgermeister Hermann Trinker versucht sich gegen weitere Projekte zu wehren.