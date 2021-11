TSV Hartberg: Die „magische Marke“ im Visier

„Für den Einzug in die Meistergruppe wird’s 30 Punkte brauchen“, rechnet Hartberg-Boss Erich Korherr, „aber so eng wie heuer war’s noch nie. Es gibt keinen vermeintlich Schwächsten mehr, jeder Verein verdient den Einzug in die Top-Sechs." Umso wichtiger wären am Sonntag Punkte gegen den LASK.