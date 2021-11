„Falschaussagen kann ich so nicht stehen lassen“

Seit Handl Tyrol die Kaufoption gegenüber der Tiwag für das östlich des Haiminger Standortes gelegene Areal für eine Firmenerweiterung in die Tat umsetzte, gehen die Wogen wieder hoch. Eine „Erbengemeinschaft“ mit Anton Raffl an der Spitze fordert nämlich das Recht ein, die Flächen zurückzukaufen. Die seien ihren Ahnen in der NS-Zeit zwecks Bau eines Kraftwerkes, das nie realisiert wurde, „abgepresst“ worden. Jetzt verkaufte die Tiwag - Rechtsnachfolgerin der damaligen „Westtiroler Kraftwerke“ - aber an den Unternehmer Handl. In den Kaufverträgen sei das Rückkaufsrecht verankert und sei vererbt worden. Dies und einige weitere Behauptungen erreichten kürzlich mittels Flugblatt die Haiminger.