Tirol: „Rutschpartie“ beim Überholen endet im Wald

Winterliche Straßenverhältnisse wurden in der Nacht auf Samstag einer 21-jährigen Autolenkerin in Osttirol zum Verhängnis: Im Zuge eines Überholmanövers geriet ihr Wagen ins Rutschen - der Pkw kam über den Fahrbahnrand hinaus und landete in einem angrenzenden Wald. Die Frau erlitt dabei Verletzungen.