In der Steiermark braut sich etwas zusammen

Derzeit noch ein Nischenprodukt

Erhältlich sind die Craft-Bierevor Ort, also quasi ab Hof, inder Gastronomie und im Fachhandel. „In Graz gibt es zum Beispiel die Bierboutique amLendplatz, die ein riesiges Sortiment hat und auch Verkostungenanbietet“, so Dietrich. Auch in Supermärkten gibt esmittlerweile eigene Regale- aber leider mit wenig Flaschen heimischer Herstellern, am stärksten ist noch Gratzer-Bier vertreten.