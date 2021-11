Eisriesenwelt-Tunnel wächst

Seit gut zwei Wochen wird am ersten Tunnelportal gesprengt und gegraben. Bald soll auch von der zweiten Seite begonnen werden. Insgesamt 230 Meter gilt es zu überwinden. Bei Wind und Wetter. Nur wenn die Lawinengefahr zu hoch wird, soll die Baustelle in den nächsten Monaten ruhen. Das Ziel sei, bis Mai fertig zu werden. Sollte sich das nicht ausgehen, dann gibt es noch den Normalweg zum Eis. „Wir hoffen, dass wir den Durchbruch noch rechtzeitig schaffen“, so Oedl. Ansonsten wird erst nach der Eishöhlen-Saison im Herbst 2022 weiter gebaut.