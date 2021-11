Die Musik kommt hier aus der Dose

Bei dieser zufälligen Entdeckung sollte es aber nicht bleiben. „Wir haben versucht Lieder darauf nachzuspielen. Das hat wunderbar funktioniert“, so die drei Freunde. Vom Ehrgeiz gepackt, meldeten die drei ihre hitverdächtige Dosen-Musik schließlich vergangenes Jahr zum Weltrekord an. „Das hat einen Vorlauf von sechs Monaten gebraucht. Es muss ein strenges Regelwerk eingehalten werden“, so Sebastian. Die Mühe und Geduld sollte sich lohnen. Bis heute halten die drei Salzburger den Guinness Weltrekord der meisten auf einer Dose gespielten und erkannten Lieder.