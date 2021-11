Ab 17 Uhr LIVE: Admira gegen den Wolfsberger AC

In der Südstadt peilt die Admira am Samstag (17.00 Uhr) am 16. Spieltag der Fußball-Bundesliga ihren vierten Saisonsieg an. Gestärkt durch das jüngste 0:0 gegen Salzburg empfängt die Truppe von Trainer Andreas Herzog den Wolfsberger AC, der zuletzt eine herbe 1:5-Niederlage gegen die WSG Tirol kassierte. Die Kärntner wollen beweisen, dass es nach zuvor fünf Siegen in Folge nur ein Ausrutscher war. Mit dem krone.at-Liveticker sind Sie immer mit von der Partie.