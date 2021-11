Sarah Engels: Impfung während Schwangerschaft

Nicht mehr lange, und Sarah Engels darf ihr Töchterchen endlich in die Arme schließen. Die Tasche fürs Spital ist schon gepackt, verriet die werdende Mama in einer Fragerunde auf Instagram - unter anderem auch mit Klopapier. „Ihr werdet dann wissen, was ich meine“, scherzte die Ex-„DSDS“-Kandidatin.